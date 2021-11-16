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﻿限量珍藏品

2021-11-16 列印
■csl. 5G x MIRROR AR月曆。
■csl. 5G x MIRROR珍藏冊。
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　　「鏡粉」Join Plan後可選擇專屬的MIRROR團體頭像或單獨頭像SIM卡，另包括指定的限量珍藏品如MIRROR 5G珍藏卡、海報、MIRROR AR月曆。又有首批9999本限量紀念冊，更將12子不同動態以新科技展現於數碼產品中，還有MIRROR成員親自錄製的手機鈴聲，手機桌布及WhatsApp貼圖。

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