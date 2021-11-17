32歲內地女星劉雅瑟近年拍過《幸運是我》及《麥路人》，《智齒》是她首部擔正做女一的港產片，亦是她首套三級片。劉雅瑟的第一次要應付大量動作場面，她亦自爆日日帶傷收工，但為了演活悲劇人物「王桃」，及表現出在社會掙扎求存的感覺，幾辛苦都值得，劉雅瑟亦講到明視《智齒》為最重要作品。採訪：秦詠姿 攝影：譚壹致《智齒》作為暗黑系犯罪動作電影，場景佈置上落咗好多心思，用大量垃圾同雨水，襯托出不同角色嘅心態，劉雅瑟坦言難入戲：「『王桃』在社會中，幾乎就等於無性別、無身份，是在社會中獨立存在的人物。要找到感覺是蠻難的，但當我用『王桃』的身份，在很亂很髒的環境中生活，我覺得很合適。那就是『王桃』應該生活的地方，她屬於那個地方，她就像垃圾一樣，沒有人會去在意。」劉雅瑟好鍾意描述人性、探討現實的電影，希望將來拍更多引人反思的作品。劉雅瑟在戲中有大量動作場面，自爆日日都帶傷收工，更為了效果好，多次拒絕使用保護措施：「我記得跟家棟哥拍那場斜坡追逐戲，他們其實想要給我在腰上綁護腰帶，但因為我覺得會走光，我說不需要了。然後場景很多水，因為拍下雨的戲，地上都很髒，他們給我穿塑膠袋作保護，但我怕影響到收音，所以我也拒絕用了。」她自知這樣會令團隊擔心，但為了角色，所以想做到極致。對手林家棟之前大讚劉雅瑟廣東話講得好，其實只限拍戲時，現實中她完全唔識講廣東話，亦唔識聽：「之前拍戲時都是靠猜的，我知道我的台詞，再請現場有空的工作人員教我說。」劉雅瑟拍《智齒》在香港住了三個月，生活上冇唔適應，不過就聽唔明廣東話。但為了在香港發展，所以好努力學廣東話：「我還是想請位老師來教我，但暫時都是聽廣東歌、看香港的戲劇來學，像平常我都聽楊千嬅的歌來學廣東話。」