玄彬昨日則落實接拍新片《哈爾濱》，該片以上世紀初的哈爾濱為背景，講述抗日戰士對敵展開間諜戰，扮演抗日戰士的玄彬會有大量動作鏡頭。圖：網上圖片
諜戰《哈爾濱》 玄彬化身抗日戰士
玄彬昨日則落實接拍新片《哈爾濱》，該片以上世紀初的哈爾濱為背景，講述抗日戰士對敵展開間諜戰，扮演抗日戰士的玄彬會有大量動作鏡頭。圖：網上圖片
失業率降至4.3%餐飲業掀搶人潮
疫情和緩，本港失業率進一步下跌，最新失業率降至百分之四點三，較早前回落零點二個百分點，其中餐飲服務業的失業率明顯下跌零點八個百分點，至百分之七點七。有餐飲業界代表透露，業內人手短缺，出現「搶人」的問題...
2021-11-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
第三個「歷史決議」習提做好三重點
中共第三份歷史決議的全文昨日公佈，全長逾三萬六千多字，分七大部份。除了決議全文，同日亦發佈中共總書記習近平對有關決議作出的說明全文。 中共第十九屆六中全會上周四於北京閉幕，會上審議並通過《中共中央關於...
2021-11-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
強調兩國應和平共存共贏 習拜視像峰會歷時逾三小時
中國國家主席習近平和美國總統拜登周二早上舉行歷時三小時的視像會晤，習近平強調，兩國應互相尊重，建立更好溝通，和平共存，合作共贏。拜登表示，望坦誠對話，雙方須避免發生衝突。中媒報道，兩國元首認為，此次會...
2021-11-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
二手屋苑獲用家議價承接
據《星島地產網》報道，二手紛錄減價成交個案。利嘉閣助理分區經理林偉明表示，粉嶺逸峯2座中層E室，面積約508方呎，為兩房間隔，望內園景觀，議價後以690萬元易手，呎價約13583元。據了解，原業主20...
2021-11-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
沃爾瑪家得寶季績優 零售數據佳 美股造好 杜指升131點
美國零售數據理想，加上重磅股沃爾瑪及家得寶業績均勝預期，美股早段全線向好。杜指早段曾升逾200點，至36294點；標普500指數以及納斯達克指數則曾升0.2%。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報3...
2021-11-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
意軍跌落附加賽 罪人佐真奴
意大利四個月前才奪得歐洲國家盃，周一世界盃歐洲區外圍賽C組最後一輪，卻作客0:0悶和篤定出局的北愛爾蘭，被同日全取三分的瑞士踢落次席，要透過附加賽爭決賽周門券。今仗未能取勝，無疑是意軍致命傷，但中場佐真奴費路兩鬥瑞士各射失一球十二碼，兩仗俱和可謂種下禍根。 周一賽前，意大利和瑞士同得十五分，前者得失球差以兩球優勢居榜首，只要作客擊退早已出局的北愛就大有機會直接躋身決賽周。 然而，他們全場有七成控球率，惟十二次射門俱沒有威脅，意外互無紀終場，相反瑞士靠下半場連入四球，主場4:0大勝保加利亞，後上成C組首名，意軍只得第二轉戰附加賽，隨時要硬碰瑞典或威爾斯等。 悶和北愛變...
2021-11-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
聯乘系列｜Tommy×Timberland懷舊風融入綠色時尚
Tommy Hilfiger繼早前找來韓星金秀賢出任品牌秋季大使後，最近又有新搞作！今次是夥拍Timberland聯手炮製新系列，新作結合兩者設計精髓，又以可持續發展素材製作，展現懷舊況味的同時，不失...
2021-11-15
- 食素啦｜Green Common摩登素食新主意 點解必食皇牌美食豬肉扒 新餐肉 純素奶蓋茶
- 親子好去處｜童星點心麵期間限定童星Baby Star製麵工廠 大量打卡位
- 網購水果｜每月10萬生意額 品種多過街市 店主：送貨上門贏服務
- 美式漢堡｜Shake Shack 期間限定經典芝士漢堡 加入啤酒醃製紅蔥頭
- 小米5G｜POCO M4 Pro 2000蚊有找 12月開賣
- 聖誕節｜YOHO MALL打造夢幻光影之旅 必睇6米玻璃聖誕樹及許願長廊
- 星座運程｜天秤座挫折帶來了反省機會 發現自己弱點
- 電動車｜Subaru Solterra首款純電動SUV登場
- 兒科｜兒童也易感染食肉菌 細察有別蚊叮蟲咬及過敏徵狀
- 試車｜越野路華Range Rover P400 終極限定版精明享受
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
婆媳有偈傾 新抱仔陪揀水晶燈 吳婉芳為大仔新愛巢煩佈置
1986年港姐亞軍，54歲的吳婉芳與已故富豪老公胡家驊育有兩子一女，分別是26歲大仔胡智略（Casper）、二仔胡智同（Lynus）及女兒胡智晴（Helene）。日前大仔胡智略與霍英東的28歲孫女霍詠...
2021-11-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——為小童打針 護孩又護己
新冠肺炎變種病毒在歐美肆虐，香港外防輸入的風險驟增，現在就要加快建立社會的免疫屏障。除了繼續游說合資格人士去打針，還要加快為三至十七歲兒童及青少年打針。家長要相信醫學數據，接種滅活疫苗，對兒童和青少年安全，不應猶豫，當政府決定推出接種計劃，就應帶子女去打針，既保護子女健康成長，也為家庭建立免疫牆。 迄今為止，本港共有四百六十八萬一千多人打了第一針，總接種率為百分之六十九點五，要再推高，難度愈高，但可以透過擴大為三至十七歲兒童和青少年打針，提高全民的接種率，為社會建立較為鞏固的抗疫力。另外，鑑於歐美亦有不少兒童和青少年染疫，本港不能再等，否則在學校一旦爆疫，除了學童的長遠健康...
2021-11-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
頭號目標——奮鬥雄才一放迄終
第二場四班一二○○米。此場多數實力馬屬置中或後追型，而且全場沒一匹是正宗前領型馬，所以隔晚曾是大熱的「歡樂好友」，憑跑法偏向主動，照理是爭勝黃金機會。不過博彩從來要考慮值博率，一匹插班後跑過逾二十場，...
2021-11-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6