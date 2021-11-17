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諜戰《哈爾濱》　玄彬化身抗日戰士

2021-11-17 列印
■玄彬要演出大量動作戲。
■孫藝珍穿上厚褸禦寒。
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　　玄彬和女友孫藝珍最近各有各忙，孫藝珍近日已投入拍攝新劇《三十九》，有網民近日發現孫藝珍和田美都在釜山開工，當日天氣寒冷，她們都要穿厚衣在戶外等候拍攝。

　　玄彬昨日則落實接拍新片《哈爾濱》，該片以上世紀初的哈爾濱為背景，講述抗日戰士對敵展開間諜戰，扮演抗日戰士的玄彬會有大量動作鏡頭。圖：網上圖片



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