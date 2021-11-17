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標梅利唱生日歌悼《捉鬼》隊友

2021-11-17 列印
■（右起）標、Ernie和Dan合唱悼Harold。
■Harold（右一）於2014年離世。網上圖片
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　　「蟻俠」保羅活特主演的《捉鬼敢死隊︰魅來世界》，昨日在紐約舉行首映禮，元祖「捉鬼敢死隊」成員標梅利、Ernie Hudson、Dan Aykroyd，以及渡邊直美均有出席。已故的「捉鬼隊」成員Harold Ramis本月21日67歲冥壽，標梅利等三位隊友即場唱生日歌遙送Harold。



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