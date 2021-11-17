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馮盈盈《廚房》問小方： 我同狗之間你會點揀？

2021-11-17 列印
■小方直言愛犬「唔接受」馮盈盈！
■馮盈盈當眾追問小方「點揀？」
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　　早前傳過緋聞的方力申（小方）跟馮盈盈，日前齊亮相鄭裕玲（Do姐）、王菀之主持的TVB節目《男神廚房》，同場還有林夏薇、李俊樂、周嘉洛、關禮傑及關楓馨等。

　　在「約會限定」環節，小方被要求回應與盈盈的緋聞，小方的回應就相當出位，包括：「唔係我阿媽唔接受佢，係我隻狗之嘛！」盈盈就搞笑地追問小方：「喺我同狗之間你會點揀？」而在真情剖白的環節，小方就自認是不浪漫男友，又透露自己是受「大男人」性格的爸爸影響！另外，當談到媽媽如何以家常菜表達親情的話題時，林夏薇更感動落淚呢！



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