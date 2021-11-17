馮盈盈《廚房》問小方： 我同狗之間你會點揀？

新冠肺炎變種病毒在歐美肆虐，香港外防輸入的風險驟增，現在就要加快建立社會的免疫屏障。除了繼續游說合資格人士去打針，還要加快為三至十七歲兒童及青少年打針。家長要相信醫學數據，接種滅活疫苗，對兒童和青少年安全，不應猶豫，當政府決定推出接種計劃，就應帶子女去打針，既保護子女健康成長，也為家庭建立免疫牆。 迄今為止，本港共有四百六十八萬一千多人打了第一針，總接種率為百分之六十九點五，要再推高，難度愈高，但可以透過擴大為三至十七歲兒童和青少年打針，提高全民的接種率，為社會建立較為鞏固的抗疫力。另外，鑑於歐美亦有不少兒童和青少年染疫，本港不能再等，否則在學校一旦爆疫，除了學童的長遠健康...

2021-11-17