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工作不斷很大壓力　AL自勉勿放棄夢想

2021-11-17 列印
■Anson Lo分享新相及心聲。
■Anson Lo和姜濤投入地玩遊戲。
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　　MIRROR成員、「教主」盧瀚霆（Anson Lo、AL）歌影視三棲，日日工作到凌晨。他前晚在社交網發長文，感慨近月馬不停蹄工作很大壓力，坦言感恩又擔憂：「能有這些機會嘗試，絕對是我很享受的事；同時也害怕令家人、大家失望，令自己長期處於『不放過自己』的狀態。」他亦提醒自己不要養成惰性，不要放棄夢想，與「神徒」互勉「一起打拼」。

　　另外，Anson Lo早前和隊友呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、江𤒹生（Anson Kong）、柳應廷（Jer）及姜濤，接受訪問兼玩問答遊戲，眾人亦玩得很投入，笑料百出！



圖：網上圖片

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