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《造星IV》Ash歌聲獲花姐激讚

2021-11-17 列印
■Ash獲讚聲線甜美。
■Ash為免後悔，故把握機會參賽。
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　　ViuTV選拔女團真人騷《全民造星IV》參賽者鍾卓穎（Ash）在昨晚播出的一集登場。憑甜美聲線令導師及女團經理人戴穎（Wing）留下深刻印象，花姐看過其表演後亦大呼：「我鍾意佢呀！」Wing則被她的歌聲感動到眼濕濕，又笑指Ash有點像Angelababy（楊穎）。

　　身為新生嬰兒深切治療部的護士Ash表示，參賽原因與工作需面對生離死別有關，「有啲BB可能兩歲就要離開世界，唔係每個人都可以活到我呢個歲數。」故把握機會作新嘗試，避免將來一定會後悔！」



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