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「34D咪神」張秀文閃嫁金融才俊

2021-11-17 列印
■張秀文婚後將繼續演藝工作。
■愛夾Band的Billy從事金融及IT業。
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　　現年34歲的34D「TVB咪神」張秀文（Sammi），上月被揭與有家底的金融才俊王大權（Billy）拍拖逾一年後承認戀情，有指伊人刻意減少性感演出，鋪路嫁入豪門！

　　當日張秀文回覆《頭條娛樂》記者查詢時，被問到幾時結婚？她大賣關子說：「感情事低調處理，我哋相處得好好，謝謝。」話口未完，昨日傳來張秀文承認已答應男友求婚的喜訊，她和Billy早已視對方為結婚對象，Billy之前曾求婚未能成功，早前盡顯心思和誠意再求婚，終成功打動伊人答應下嫁！據悉，一對新人已拍攝浪漫婚照，張秀文婚後亦未有打算息影。圖：資料圖片



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