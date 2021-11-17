﻿婆媳有偈傾 新抱仔陪揀水晶燈 吳婉芳為大仔新愛巢煩佈置

1986年港姐亞軍，54歲的吳婉芳與已故富豪老公胡家驊育有兩子一女，分別是26歲大仔胡智略（Casper）、二仔胡智同（Lynus）及女兒胡智晴（Helene）。日前大仔胡智略與霍英東的28歲孫女霍詠盈（Caroline）低調舉行婚禮，凍齡港姐榮升奶奶。本報記者日前於銅鑼灣見到Caroline陪奶奶去名店睇水晶燈，兩婆媳全程有商有量，唔知係咪為大仔同新抱仔婚後嘅新居佈置呢？2018年，吳婉芳的大仔胡智略被爆跟霍啟剛堂妹Caroline譜出姊弟戀，日前兩人低調舉行豪門婚宴。Caroline都有在IG分享婚照多謝各界祝福，而新任奶奶更邀請契哥張學友、曾志偉、陳百祥等出席婚宴，學友仲唱埋《每天愛你多一些》賀新人，真係星光熠熠呀！疑為大仔新居添裝飾品當日吳婉芳同Caroline現身名店Hermès，兩人一入舖頭就向店員查詢不少水晶燈的資料，相信事前已經商量好要為新居添置水晶燈。該款水晶燈可坐枱又可坐地，總之通屋放都無問題。其間兩人又請店員插電着燈睇吓靚唔靚，雖然全程都由吳婉芳同店員溝通居多，但佢不時都問吓Caroline意見，估計水晶燈是奶奶送畀大仔同Caroline的新居之用。睇足45分鐘都係唔買住睇返產品介紹，吳婉芳睇中的水晶燈有幾個款，話晒法國超級名牌出品，最平嗰款都要近2萬蚊，如果揀限量版款式仲要多成萬蚊。不過對好富貴嘅吳婉芳嚟講絕對係碎銀，睇足45分鐘，兩人都未決定好買邊款燈。Caroline話晒都係英國皇家藝術學院建築系碩士畢業，對美感有一定要求，相信盞燈襯唔襯屋企，新任奶奶應該好相信新抱仔嘅專業眼光。不過兩人最後都冇買任何嘢，唔知係咪想問埋同樣讀藝術系嘅大仔意見先呢？大約晚上7時許，吳婉芳同Caroline會合胡智略一齊行去附近食晚飯。沿途吳婉芳同Caroline仍然雞啄唔斷係咁傾，唔知係咪仲傾緊買唔買盞燈呀！大仔就默默跟喺後面，之後一齊入咗一座大廈，相信係一家人食晚飯。見吳婉芳同新抱仔行街非常好傾，相信前者一定好滿意Caroline呢位新抱。採訪：梁志明