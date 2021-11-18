漫威人氣電影系列新片《蜘蛛俠：不戰無歸》將於下月聖誕檔期上映。近日有份製作該片的索尼電影於洛杉磯舉行宣傳活動，「蜘蛛仔」湯姆賀倫現身，同日亦公開了三分鐘的預告片，曾出現於該系列的六大惡人均有出現，包括最經典的「八爪魚博士」、兩代「綠魔」、「電魔」、「沙人」及「蜥蜴人」。反而一直盛傳會有三代蜘蛛俠同場的畫面就未見在預告出現，令粉絲十分失望。活動上播出預告後，雖然沒有歷代「蜘蛛俠」齊現身的場面，但在場fans反應仍十分熱烈，更向湯姆賀倫大叫「我愛你」，他被fans的熱情感動到眼濕濕。早前湯姆接受傳媒訪問時，曾向影迷暗示電影並非十分歡樂，他稱：「它很黑暗、很悲傷，但亦會十分感人。」