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被指難與張智霖比較　 胡鴻鈞稱有自知之明

2021-11-18 列印
■胡鴻鈞與何依婷為《十月初五的月光》宣傳。
■林穎彤對與母親被恐嚇一事不便多談。
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　　胡鴻鈞、何依婷及林穎彤為台慶劇《十月初五的月光》宣傳，何依婷首次擔正女主角，心情開心多過緊張，對於相隔20年翻拍此劇，她希望將經典帶給年輕一代。

　　胡鴻鈞對有網民大讚何依婷外貌甜美，反而對他的評語是好壞參半，指他難以同張智霖比，胡鴻鈞笑言有自知之明，不會不開心，只希望演繹上大家感受到他花了心機及時間，令角色有新生命。



　　另外，早前有爆料人提供疑似林穎彤母親召男妓的短訊截圖，其後兩母女遭恐嚇報警求助，昨日林穎彤表示與媽咪的心情已平復，但需要時間消化，因警方接手跟進不便多談，暫時她們沒有再受騷擾，可說是放下心頭大石。

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