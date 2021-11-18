林家棟讚《梅艷芳》給港人快樂回憶

由鄭保瑞執導，林家棟、廖子妤主演的電影《智齒》前晚舉行首映禮。林家棟談到梅啟明指電影《梅艷芳》未提及梅媽與家人而感到可惜，家棟認為梅姐家人有權講出睇法，但梅姐在香港人眼中是怎樣，身為粉絲的他完全收貨，電影也帶給香港人快樂回憶。廖子妤指因為片長有限，只想拍出梅姐人生中最精采的部分，及帶出她堅強的精神。廖子妤好友余香凝與妹妹余潔瀅亦有到場，余潔瀅對被指參加ViuTV《全民造星IV》於20強止步，她即封口，但透露參賽期間每日都爆喊，因自覺表現不夠好，覺得對唔住家人。