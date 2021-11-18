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軒仔獲媽咪建議投資性玩具

2021-11-18 列印
■軒仔帶雪姨去睇樓。
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　　張敬軒早前為網上節目《軒公敲碗》扮做地產經紀，向有「富貴KOL」封號的雪姨介紹豪宅，表現獲大讚「真係最專業」。

　　軒仔又透露，媽咪曾帶過他到性用品交易市場，建議他投資性玩具產業，雪姨聞言大表贊同，並馬上「獻身」說：「我可以輔助你嘅。」軒仔聞言一呆，搞笑地說：「嘩！我個心真係離一離呀！」



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