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張秀文險錯失結識未婚夫機會　 特別鳴謝「金牌媒人」阿Bob

2021-11-18 列印
■張秀文分享與Billy的婚照。
■張秀文和阿Bob是老友。
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　　「TVB咪神」張秀文和有米金融才俊王大權（Billy）拍拖逾一年，早前答應男友求婚，她昨日在社交網分享婚照，並發文「特別鳴謝」為她撮合良緣的「金牌媒人」林盛斌（Bob）。

　　張秀文透露去年情人節晚上在家中牀上上網，推卻阿Bob邀約外出聚會，阿Bob力勸「你今晚肯出嚟就會改變你一生」，結果張秀文應約並結識到「餘生的另一半」Billy。圖：網上及資料圖片



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