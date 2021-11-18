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「折骨Ben」趙祥誠備戰做歌手

2021-11-18 列印
■Ben和Jessica齊出席「投資A0變世一」活動。
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　　《全民造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠（Ben）及「試當真」世一女神女神陳苡臻（Jessica），昨日齊出席投資理財主題活動。Ben直言有興趣投資電子遊戲及汽車方面股票，媽咪有心得，故大多跟隨媽咪投資。

　　Ben亦透露，自己的目標除跳舞外亦想出歌，問到有否信心？他坦言感到緊張，並已覓得歌唱老師上課進修唱歌技巧。



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