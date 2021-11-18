「折骨Ben」趙祥誠備戰做歌手

世界盃歐洲區外圍賽周二落幕，G組一哥荷蘭搭上直接晉級決賽周的尾班車，同組的土耳其和D組的烏克蘭齊加入附加賽名單大激戰。葡萄牙巨星C朗拿度、意大利鐵衞基亞連尼、瑞典呂布伊巴謙莫域、威爾斯齊天大聖加里夫巴利、波蘭神射手羅拔利雲度夫斯基、奧地利通天老倌艾拉巴，捷克中鋒舒希克齊陷困獸鬥，爭奪三張決賽周入場券。 周二賽前，只有一個首名出線和兩個次名附加賽席位未決定。荷蘭有驚無險成G組一哥躋身決賽周，同組的土耳其作客二比一擊敗黑山，力壓不敵橙軍的挪威得第二名；D組的芬蘭主場○比二不敵已篤定出線的法國次席不保，烏克蘭作客二比○勝波斯尼亞後上排第二，跟土耳其一起加入附加賽星將大混戰。 明年...

2021-11-18