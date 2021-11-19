廖子妤（Fish）由馬來西亞來港發展近十年，演出嘅角色好多元化，最新在《智齒》中飾演斷掌嘅毒品拆家「可樂」。電影於17年已煞科，但Fish仲好記得拍攝過程，因為真係好辛苦，講到「可樂」，Fish表示絕對係佢從影以來最多動作戲的角色。採訪：秦詠姿 攝影：譚壹致 服裝：Louis Vuitton髮型：ZapTang@ Toni & Guy 化妝：King Yip @KingsMakeup因為好恨拍到鄭保瑞導演的電影，Fish呃導演有做開運動，之後臨急抱佛腳練體能，所以拍得好辛苦。另外，她跟影帝林家棟最多對手戲，有場戲要俾男方掟落地，綵排時好順利，但最後竟然發生意外：「我有少少走錯位，家棟哥捉我個位唔同咗，掟唔中張墊，我個頭就撞向地板，好暈，我即刻捉住呢種好驚嘅感覺，導演話OK。家棟哥好緊張捉住我問『有冇事』，佢同我講『你做得好好』，我即刻覺得個人好滾，好熱血。」《智齒》於香港多個舊區取景，廖子妤都話場景令佢好入戲。在香港生活近十年，Fish已拎香港身份證，坦言覺得香港反差好大：「由中環去深水埗其實好近，但已經唔同面貌，呢個反差喺咁細嘅地方都可以並存，係香港令我着迷嘅地方。」Fish細個睇港劇以為香港啲屋好大，嚟到香港先發現，唔係人人住大屋，「我都覺得住得好窄，個人好唔舒服，人係需要空間，而呢樣嘢喺香港就係最貴。」疫情持續近兩年，Fish收入大受影響，最近先多番啲工作：「好慌，之前仲使緊2017年賺嘅錢，又要租屋、養貓、畀錢家人，好大壓力。」不過最慘係兩年冇返馬來西亞：「好掛住，思鄉嘅情緒呢兩年達到高峰，個感覺好差，差到有日我去超市喺個雪櫃面前見到個包裝寫『馬來西亞西刀魚蛋』，跟住我就爆喊。」雖然好想返馬來西亞，但來回都要隔離，會少咗時間搵錢，所以唯有希望疫情快啲完。