搞開音樂的旨呈（鄺旨呈），最近親自製作微電影《香港版Ghostbusters想戰鬥即戰鬥》向電影《捉鬼敢死隊》致敬，齋到美國訂造道具裝備已經要5位數，但他認為是自肥計劃，因他自小已是該片超級粉絲，趁住真正延續篇、正規第三集《捉鬼敢死隊：魅來世界》 上映前，跟電影合作創作微電影，他直言已覺無憾。 撰文：杜淑霞 攝影：葉君海 場地：Second Draft旨呈回憶小時候第一次睇《捉鬼敢死隊》時已好有驚喜，「嗰時屋企人租帶畀我睇，第一次睇我發晒青光『正喎有鬼』。細個買齊晒裝備咁滯，因為嗰時屋企人生意漸入軌道，有啲積蓄，買晒槍、背囊、人形公仔，連間消防局玩具屋都有。」當知道可以跟真正的電影合作，令旨呈這個超級粉絲勁興奮，「嗰時每晚睇都諗可以係《捉鬼敢死隊》去捉鬼就好，今次唔係自己發燒做完post段片出嚟，係真真正正同佢哋合作，我覺得好開心，今次將所有嘢都一比一做，連埋個CG效果都真實咁呈現，真係有種死而無憾。喺呢行咁耐，去到呢刻你執行嘅計劃獲得人認同，畀你發揮，係人哋對你肯定，亦係對自己一個肯定，我嗰刻係有種想喊嘅感覺。」旨呈花咗不足一個月製作這微電影，由劇本創作、導演、主角及後期剪接全部一腳踢包辦，「除咗做音樂之外，我最鍾意就係影片製作，因為《捉鬼敢死隊》係八、九十年代產物，新世代未必記得頭嗰兩集，希望唔識嘅都會睇到津津入味。」最開心是電影公司給他自由發揮，仲可以狂買恨了很耐的道具裝備，「呢件事係超級自肥，呢套裝備如果唔係有呢個計劃係唔會出現，好似呢個質子背囊仿製品，我為咗呢條片喺美國搵咗個做得好靚嘅人，即刻用咗兩個禮拜趕工空運嚟香港，睇到有燈光，亦都有聲效，仲可以發射，淨係呢個背囊都要五位數字。」