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45人派對撩女不果　 田中圭醉吻「蛇精男」Matt

2021-11-19 列印
■已為人夫的田中圭再傳出負面新聞。
■星二代Matt有「蛇精男」封號。
■田中圭被拍到醉後搭的士。
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　　曾醉酒大鬧的士驚動日本警方的田中圭，今年7月染疫後，被爆違反防疫規則大搞逾20人生日會，憑劇集《大叔的愛》上位的他，昨日被日媒踢爆，早前凌晨2時現身東京的藝人私竇參加有45人出席的派對，同場有多名索女模、山田涼介及有「蛇精男」封號的男星Matt等。

　　田中圭被指飲到醉醺醺，在場內四處撩女但無收穫，並突然激咀Matt！近凌晨4時，田中圭要店員扶行登上的士離開。



　　田中圭昨日則宣佈，客串下周四播出的第7集《女醫神Doctor X 7》，是他相隔4年再與該劇女主角米倉涼子合作。圖：網上圖片

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