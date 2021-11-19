  • 2021年11月19日 星期五
  • 25º
  • 73%
熱門： 九巴翻側小蠔灣污水處理廠野豬安心出行周小龍

日報新聞 > 娛樂

希莉演「女鷹眼」獲讚出色

2021-11-19 列印
■希莉似預告《鷹眼》繼續有新作。
■謝洛美亦有份讚賞希莉。
Previous Next

　　漫威新劇《鷹眼》昨於洛杉磯舉行首映，「鷹眼」謝洛美維納、「女鷹眼」希莉辛菲、Vera Farmiga等先後亮相。

　　希莉的演出獲謝洛美等台前幕後大讚出色，謝洛美又指「鷹眼」因「女鷹眼」而改變，「希莉的角色帶給他開心和光明，我們的關係很治瘉和美麗！」辛莉亦感恩能加入漫威宇宙（MCU），該劇未首播，但她已率先爆該劇「未完結」！



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《全港100間勁好味餐廳》
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd