由梁樂民執導傳記式電影《梅艷芳》，搵來林家棟飾演一手栽培梅艷芳成為天后的華星唱片總經理「蘇先生」。梁樂民承認籌拍電影有一定困難，但亦好有意義，因梅姐是不少香港人偶像，家棟便是其中之一。導演和家棟眼中梅姐很親切，家棟還認為她的態度跟精神影響了一整代藝人，是很值得學習的前輩。 撰文：杜淑霞 攝影：沈健程梁樂民15年收到電影公司老闆江志強來電，邀請他製作有關梅姐的電影，最初他覺得很有意義，到答應了才知困難。資料搜集已經相當花時間，單是整理網上資料，以及劉培基的回憶錄《舉頭望明月》已用了3個月時間，之後再訪問跟梅姐有密切關係的劉培基、前華星唱片總經理蘇孝良及徒弟草蜢等等。令梁樂民最難忘是他們提到梅姐時沒有太悲傷，「喺佢哋記憶中，梅姐永遠係個好貪玩嘅人，佢就好似冇離開過佢哋，呢個係令我好深刻嘅感受。」梁樂民只在梅姐拍《半生緣》時，到上海探班跟她有過一面之緣，但家棟卻有幸跟偶像合作，令他相當難忘，「細個睇佢攞新秀，到自己入行孭飛第一套劇就係佢唱主題曲《抱緊眼前人》，到拍《愛君如夢》可以同梅姐合作，佢仲邀請我去佢演唱會做嘉賓，成個過程好似成長緊嘅小弟弟睇住佢呢個前輩。我好記得拍《愛君如夢》時，佢會叫『家棟你講啲笑話嚟聽吓，你講啲嘢好笑』。而家從演員心態去睇，佢真係百變，同埋每次對自己都好有要求，我儲佢啲黑膠碟就睇到佢嘅變化。佢態度同埋精神影響住一整代藝人，成績點樣唔知，起碼有求變嘅心，同埋佢成功個過程，正正係香港最輝煌時代，輝煌唔係單單梅姐自己努力就夠，戲裏面都有講，幕後團隊好緊要。」有人認為搵新人王丹妮（Louise）去演繹梅姐太冒險，但梁樂民認為搵有經驗演員演出，要放棄既有形象同樣困難。梁樂民一直強調電影並非模仿大賽，他還引用負責教王丹妮音樂的趙增熹一段話，「雖然Louise某部份聲底好似梅姐，但係始終好難好短時間達到天后級嘅唱功，嗰時阿熹同我有個提議『只要我哋訓練到佢開聲嘅時候，讓觀眾有一秒鐘誤會佢係梅艷芳就得』。」