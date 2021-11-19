緋聞男女周嘉洛和蘇韻姿，昨日聯同譚俊彥及蔣家旻等藝員，為今晚舉行的TVB台慶節目《萬千星輝賀台慶》綵排表演環節。周嘉洛以新劇《四十二章經》的造型亮相，蘇韻姿不避嫌似打情罵俏地笑言「睇唔過眼」，又說和對方已有一陣子沒見面，忙到未能約吃飯。嘉洛透露將拍攝一集《愛．回家》，笑言會煮飯給大家吃，「在《男神廚房》煮了好難食的牛肉意粉給Do姐品評，愛上這節目，愛上被羞辱感覺！」蘇韻姿就說未試過嘉洛的廚藝。最近曝光率甚高的譚俊彥認為，主要是因為正處劇集宣傳期，又認為勤力為視帝拉票也是工作，既然有份就盡力做好，以前常覺得未輪到自己，現在態度轉變，得獎與否也盡力拉票，今年無就可以明年。