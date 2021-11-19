﻿首做男一係咁露肉益「神徒」 AL自評扮女人「好醜樣」

Anson Lo（AL）在首部電影《假冒女團》中有突破性新嘗試，除有不少動作場面，更要男扮女裝，拍檔Heidi（李靜儀）和Alina（李炘頤）對AL的女裝扮相有高度評價，反而當事人就唔多接受。另外，兩女角講到AL有更衣室換衫戲，肯定有露肉鏡頭，絕對是「神徒」福利位，AL聽完扭晒計：「你哋講到好似真係見過晒我全相咁！」「神徒」們，睇到全相兩字，係咪即刻心心眼先！《假冒》是Alina的處女作，她坦言拍攝前好緊張，「收到call會有『講笑嘛』呢個感覺，永遠覺得自己未準備好。身邊人包括隊友畀咗好大強心針我，令到我個恐懼症盡量少發作。」第一次拍戲便擔正男一，AL直言唔敢挑戰新人獎，o氹到觀眾開心最緊要，「我最大亦係唯一期望，係大家睇完套戲好開心，會同我哋一齊喺戲院裏面笑。」另外，AL都想畀大家睇到佢更多可能性，對於挑戰電影新人獎？AL坦言:「實在太遙遠，邊有資格，都好難㗎！大家鍾意套戲，入場睇我已經好開心，有冇獎完全唔係重點。」一世難得經驗AL覺得人生第一次最特別是可以扮女仔，「人生裏面都未試過着咁多女仔嘅造型，有時形象師都會借啲女裝但係oversize嘅衫畀我哋MIRROR着，但真正着一條裙、高踭鞋，呢一世都未試過，一世可能得一次嘅經驗。」問到自評女裝扮相，AL就跟角色「雷紫荊」一樣，極難接受，「零分呀！哈哈！呢個係好醜樣嘅女人，我呢個男扮女裝唔係sell靚，係sell勇敢唔驚畀人笑。」不過Heidi和Alina似乎相當受落AL扮女裝，Heidi更指，「我畀90分啦！佢入面有個造型好正，我哋女仔都未必敢着嘅裙，佢都選擇着，再加埋個裝同髮型，我覺得佢啲fans都會鍾意，因為係從來唔會見過佢呢一面，係十分搞笑。」AL就補充：「係個好性感嘅女性造型，（露腹肌？）唔關腹肌事嘅。」至於Alina就畀足100分，因勝在夠自然，「你唔會覺得佢特別核突，好自然。」拍檔大飽眼福講到難忘劇情，Heidi先透露有場跟AL在更衣室的戲份，AL直言：「更衣室梗係我想更衣啦！」Heidi再爆自己裝到啲嘢，「AL好驚畀人知，上前捉住我，但好搞笑，拍時佢好緊張，跟住我嗌話好痛呀！佢以為我做緊反應，演緊戲。」AL即自首，「因為我太大力，嗰吓我真係好着急。」至於Alina的深刻戲份亦一樣關AL事，「嗰場我發現佢原來係男仔嚟，幾得意幾好玩。」Heidi插嘴，「都大飽眼福㗎！」問到是否勁過更衣室嗰場？AL即扭計投訴：「你哋講到好似真係見過晒我全相咁！」Alina補充：「我哋做演員要有少少幻想，但係睇到上半身嘅。」而AL最深刻是尾場的大型跳舞比賽，「嗰個係好女團feel嘅舞，同埋都拍咗好耐，因為要就唔同鏡頭同角度，有種迷你演唱會形式，有啲似拍MV，幾有型。」形象：PIPA Creative(AL) 髮型：Denny Ku@CHIC private i(AL)、CalvinTsoi@HAiR(Heidi)、@Terrence_chann(Alina)化妝：Rainbow Chung@Annie G.Chan makeup centre(AL)、Kayte Fung(Heidi)、Make up:@Cyruslee1018(Alina)服裝：Stella McCartney(AL)、@balmain@alexandermcqueen@balenciaga(Alina)撰文：杜杜 攝影：葉君海、沈健程