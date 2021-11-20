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《艾蜜莉2》預告Emily牀戰型仔廚師

2021-11-20 列印
■《艾蜜莉2》預告莉莉會與Lucas有牀戲。
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　　Netflix劇集《艾蜜莉在巴黎》昨晚公開第二季新預告，劇集將於12月22日上架。預告片中，莉莉歌蓮絲飾演的Emily繼續打扮得花姿招展，並交代她與法國型仔廚師Gabriel（Lucas Bravo飾）及在法國認識的好友Camille（Camille Razat飾）的三角關係，Emily本想跟Gabriel說再見，二人卻發生關係，Emily更指與Gabriel上牀是「人生最快樂的時光」。

　　之後Emily在上法語課認識另一型男（Lucien Laviscount飾），他們又將發展出一段情。



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