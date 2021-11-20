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﻿李佳芯獲封視后大熱 笑言輪流攞獎更開心

2021-11-20 列印
■李佳芯與陳豪及張曦雯齊亮相。
■陳展鵬和黃智雯齊踏紅地氈。
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李佳芯（Ali）昨晚透露，近日拍攝新劇《有種好男人》要日夜顛倒通宵開工。談到早前被指與「蟲草大王」陳恩德在酒店密會，有記者恭喜她時，她即說：「沒甚麼值得恭喜的事，當日在餐廳傾談慈善計劃，步出餐廳樓梯時被影相，絕對不是報道這樣。」

有指陳恩德為她投資開拍電影？Ali強調現時沒拍電影，之前和對方沒合作，這次只是為做慈善，並非為開戲。談到今年的視后是她和鍾嘉欣之爭？Ali表示獎項隨緣，輪流攞獎更開心，她亦指高海寧也不錯呢！

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