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﻿待嫁張秀文「封胸」

2021-11-20 列印
■張秀文以往均以性感Look出席台慶。資料圖片
■張秀文昨晚的晚裝款式較保守。
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張秀文日前宣佈答應金融才俊王大權（Billy）求婚，她昨晚出席台慶節目時表示，婚禮仍在安排中，希望能有更多人參與，故會推遲舉辦日期。

秀文坦言昨日沿路獲很多人送上祝福，令她大感開心。至於是否「奉子成婚」？她多次否認並反問：「似咩？唔係呀！」以往每出席台慶或大騷均不吝性感上陣的秀文，昨晚的戰衣比以往「平淡」，問到Billy可有叫她「封胸」？秀文強調Billy沒特別講，又說之前拍劇改變形象，晚裝才會性感。

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