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盼與劉青雲拍戲 Ian願零片酬學嘢

2021-11-22 列印
　　陳卓賢（Ian）與MIRROR隊友Anson Lo，昨日下午分別在港島和元朗出席公開活動「打對台」，Ian表示：「很開心每位成員各有工作，甚至在同一日內有不同工作，百花齊放，唔認為係打對台。」

　　Ian亦表示未收到通知，要接拍新片，但承認很想進軍大銀幕，希望處男電影是動作片，他亦想和很多前輩合作，最希望合作的是劉青雲！Ian坦言很想跟劉青雲學習，零片酬也願意，可惜和對方連見面的機會也未有！



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