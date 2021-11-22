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劉亞仁打低《魷魚》　 徐睿知復出拍新劇

2021-11-22 列印
■徐睿知低調地復出幕前。
■劉亞仁主演的《地獄》稱冠。
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　　韓劇《雖然是精神病但沒關係》主角、31歲的徐睿知在今年4月被爆是「控制狂女友」，與金正賢拍拖時行為霸道，又被揭學歷造假等負面新聞後停工「消失7個月」，原來她昨日而低調復出拍攝新劇《夏娃的醜聞》，該劇預計會在明年上半年播出。

　　另外，劉亞仁、金賢珠等主演的韓劇《地獄公使》上周五首播，上架1日已成為Netflix全球電視劇排行榜冠軍！打破《魷魚遊戲》以8天時間「登頂」的紀錄，將《魷魚》推落排行榜亞軍！圖：網上圖片



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