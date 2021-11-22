Landmark NorthxYeastken麵包犬 焗出快樂聖誕

「新一代男神」Jeffrey夥拍泳兒、雲姨現身上水廣場為聖誕亮燈幸運咖啡豆獲男神甜蜜餵食 模仿麵包犬玩遊戲重現《膠戰》經典今年聖誕，上水廣場聯乘日本著名的可愛治療角色系列《Yeastken》，一系列萌爆剛出爐的麵包犬軟綿綿登場，與大家一起度過一個「暖笠笠」的快樂聖誕。為隆重其事，上水廣場特別請來今年有望競逐女歌手獎的泳兒、「新一代男神」魏浚笙(Jeffrey)以及人靚聲甜的雲浩影(雲姨)今日親臨上水廣場為聖誕裝置主持亮燈儀式。活動上，三位星級嘉賓除了大玩主題遊戲，更即席為大家獻唱，提早和大家預祝聖誕。泳兒聯同Jeffrey及雲姨進行簡單而隆重的亮燈儀式。聖誕裝置正式揭幕後，三位星級嘉賓逐一向大家打招呼，並分享有機會和粉絲見面的心情。三位亦談及過往最快樂難忘的聖誕節及透露今年的慶祝計劃。早前於少爺占演出上顯唱功的Jeffrey，今日為活動獻唱《勉強幸福》一曲，聽得台下咖啡豆(Jeffrey粉絲暱稱)如痴如醉。大會安排兩位幸運的咖啡豆為習慣喝咖啡消腫的Jeffrey設計充滿愛和節日氣氛的特色咖啡，送給Jeffrey作聖誕禮物，同時為他加油打氣。最有心思的一位咖啡豆更獲得男神親身餵食可愛麵包犬造型蛋糕，惹得台下嘩聲四起！今年轉為全職歌手的雲姨亦為活動獻唱，又談及工作模式轉變後的心態以及拍攝電影的挑戰。其後，三位嘉賓一同進行「以訛傳訛」遊戲，重現Jeffrey在《膠戰》中經典遊戲。為配合可愛治癒系的麵包犬，遊戲過程中三位嘉賓將巨型棉花糖放入口中模仿麵包犬「脹卜卜」的面頰，畫面相當搞笑。臨近活動尾聲，今年推出的作品都大獲好評的泳兒則先後獻唱《沉溺》及《所有遺失的東西》兩曲，提前向粉絲送上聖誕禮物。三位星級嘉賓最後走到台下與現場粉絲大合照留念，並預祝大家有個溫馨、快樂的聖誕節，活動在一片歡樂及窩心的氣氛下圓滿結束！