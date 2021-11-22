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84歲電影服裝設計大師　奧斯卡得主和田惠美離世

2021-11-22 列印
■和田在86年奪奧斯卡「小金人」。
■和田於11年出席香港金像獎頒獎禮。
■和田在《亂》中別出心裁，表現不同性格的兄弟。
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　　國際著名的電影服裝設計大師和田惠美，昨日傳出已於本月13日與世長辭，享年84歲。

　　生於日本京都的和田惠美，86年憑黑澤明名作《亂》奪得奧斯卡最佳服裝設計獎，並憑《英雄》、《宋家皇朝》及《白髮魔女傳》，三奪香港金像獎的服裝設計獎，又在93年獲美國艾美獎的服裝設計獎，譽滿全球。



　　許鞍華執導的《第一爐香》成為和田的遺作；曾與和田合作的張藝謀，也有在社交網發文悼念。

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