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祖兒盼與新碟「團聚」

2021-11-22 列印
■祖兒分享的花絮照，可見她的Fit爆身形。
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　　容祖兒在上周推出新廣東大碟《薛丁格的貓》，身在內地工作的她，透露還未拿到自己的新碟實體碟，「感覺就好像還未能跟我的媽媽團聚一樣，心裏萬分的思念」。擔任其中一首歌《不配》MV導演的祖兒，亦分享多幅拍攝花絮照，她留言道︰「下一次，不知道甚麼時候，也不知道是否還是實體專輯」。



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