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《與星有個約會》同「豆粉」整蛋糕 ANSONBEAN自爆 食太多甜品會發脾氣

2021-11-22 列印
處男蛋糕 ■ANSONBEAN滿心歡喜，展示人生第一個自己整嘅蛋糕。
心情興奮 ■ANSONBEAN跟(右起)Jenny、Lily、Nataile、Agnes齊做日本桃蛋糕，「豆粉」既緊張又興奮。
好鬼活躍 ■無時停嘅ANSONBEAN將個食材兜變頭盔。
古怪表情 ■ANSONBEAN突然對唧忌廉好有興趣，做咗個古怪表情。
舞刀指揮 ■ANSONBEAN舞動蛋糕刀，宣佈比賽正式開始。
加深了解 ■期間ANSONBEAN邊吹水邊整餅，加深同「豆粉」了解。
挑戰難度 ■將蛋糕搬離托盤係最危險時刻，小助手Agnes急急幫手。
好有創意 ■導師Danny大讚蛋糕新手ANSONBEAN算係快上手，而且設計又具創意，畀佢88分！
騷肌誘人 ■《you made my day》MV騷肌鏡頭冧爆「豆粉」。
家人支持 ■ANSONBEAN出席寰亞唱片發布及MV首播會，父母及弟弟都有嚟支持。
好有人緣 ■陽光男孩ANSONBEAN參加《全民造星III》時經已得到隊友、花姐及導師彭秀慧愛錫。
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《頭條娛樂》fb專頁《與星有個約會》森美教花劍大受歡迎，第二炮交由紮紮跳，今日21歲生日的ANSONBEAN（陳毅燊，AB）接棒，他跟4位「豆粉」(ANSONBEAN Fans暱稱)合作整咗人生第一個蛋糕，完成咗佢其中一個心願。「豆粉」有機會同偶像整餅當然超開心！期間，他自爆小秘密，原來呢粒「豆」食太多甜品會特別容易發脾氣，所以Fans送禮畀佢識點揀啦！



採訪：方騫平 攝影：譚壹致、葉君海、沈健程

場地：Hotel ICON唯港薈酒店 髮型：Alex So @ The Attic

化妝：Jenny Shih 服裝：Levi’s 飾物：Chanel

特別鳴謝：行政總廚Danny Ho@Hotel ICON

        出身於舞蹈世家的ANSONBEAN在《造星III》奪得第3名而入行，更成為古天樂及Angelababy（楊穎）新公司Cool Style旗下首名藝人，今年7月正式成為寰亞唱片新人，分別推出處男作《CRUSH （oh no！）》及冧女情歌《you made my day》。《you made my day》MV以「女友視角」出發，有除背心大騷健碩身形，亦會亂七八糟咁搓粉糰整蛋糕，之後亦於直播環節答應同「豆粉」一齊整餅。

無時停玩蛋糕刀

  ANSONBEAN透過《與星有個約會》「找數」，與幸運「豆粉」Jenny、Nataile、Lily及Agnes一齊做日本桃蛋糕。當日活動分成兩組比賽，「豆粉」清唱《you made my day》，由AB做評判揀出唱得最好嘅Agnes成為「女主角」，跟他孖住做蛋糕。而賽前眾人先聽取導師Danny講解材料及步驟。正當個個都好認真時，無時停嘅AB將個食材兜變頭盔，又將把蛋糕刀舞嚟舞去，連「豆粉」都忍唔住質疑：「其實你記唔記得個步驟㗎？」AB即望住小助手Agnes，停咗半秒笑住答：「我…呀…將個蛋糕擺上去嘛(蛋糕托盤)！」

處男蛋糕餵婆婆

  整餅過程中AB和「豆粉」都好多嘢傾，仲自爆咗好多秘聞添：「以前只係整過啫喱，又試過將啲湯丸放落滾水，我都鍾意食甜品，但只可以間中食一兩啖，唔可以食到發脾氣嗰個位，因為食得太多會飽飽滯滯，個頭好暈。」追問拍拖經驗時，他又滔滔不絕：「中學時初戀拍咗拖10個月，因為相隔兩地分開，(佢個樣係點？)咪一般中學生樣，鄰家女孩，(想唔想同將來女朋友整吓蛋糕？)都好呀！或者自創薯片蛋糕。」AB唔介意女友愛食甜嘢，最好食埋佢嗰份。佢又突然好想食梁祖堯整嘅嘢，「聽聞佢有個甜品整得好好味。」由於AB顧住吹水，時間關係要趕住埋尾，仲唔小心整爛砌花襯飾，但為咗突圍，他忽發奇想加咗花瓣喺蛋糕側面，雖然變咗縮水版藝術蛋糕，同導師嘅製成品有距離，但他仍滿心歡喜將第一次製成品帶返屋企畀婆婆。
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