《與星有個約會》同「豆粉」整蛋糕 ANSONBEAN自爆 食太多甜品會發脾氣

《頭條娛樂》fb專頁《與星有個約會》森美教花劍大受歡迎，第二炮交由紮紮跳，今日21歲生日的ANSONBEAN（陳毅燊，AB）接棒，他跟4位「豆粉」(ANSONBEAN Fans暱稱)合作整咗人生第一個蛋糕，完成咗佢其中一個心願。「豆粉」有機會同偶像整餅當然超開心！期間，他自爆小秘密，原來呢粒「豆」食太多甜品會特別容易發脾氣，所以Fans送禮畀佢識點揀啦！採訪：方騫平 攝影：譚壹致、葉君海、沈健程場地：Hotel ICON唯港薈酒店 髮型：Alex So @ The Attic化妝：Jenny Shih 服裝：Levi’s 飾物：Chanel特別鳴謝：行政總廚Danny Ho@Hotel ICON出身於舞蹈世家的ANSONBEAN在《造星III》奪得第3名而入行，更成為古天樂及Angelababy（楊穎）新公司Cool Style旗下首名藝人，今年7月正式成為寰亞唱片新人，分別推出處男作《CRUSH （oh no！）》及冧女情歌《you made my day》。《you made my day》MV以「女友視角」出發，有除背心大騷健碩身形，亦會亂七八糟咁搓粉糰整蛋糕，之後亦於直播環節答應同「豆粉」一齊整餅。無時停玩蛋糕刀ANSONBEAN透過《與星有個約會》「找數」，與幸運「豆粉」Jenny、Nataile、Lily及Agnes一齊做日本桃蛋糕。當日活動分成兩組比賽，「豆粉」清唱《you made my day》，由AB做評判揀出唱得最好嘅Agnes成為「女主角」，跟他孖住做蛋糕。而賽前眾人先聽取導師Danny講解材料及步驟。正當個個都好認真時，無時停嘅AB將個食材兜變頭盔，又將把蛋糕刀舞嚟舞去，連「豆粉」都忍唔住質疑：「其實你記唔記得個步驟㗎？」AB即望住小助手Agnes，停咗半秒笑住答：「我…呀…將個蛋糕擺上去嘛(蛋糕托盤)！」處男蛋糕餵婆婆整餅過程中AB和「豆粉」都好多嘢傾，仲自爆咗好多秘聞添：「以前只係整過啫喱，又試過將啲湯丸放落滾水，我都鍾意食甜品，但只可以間中食一兩啖，唔可以食到發脾氣嗰個位，因為食得太多會飽飽滯滯，個頭好暈。」追問拍拖經驗時，他又滔滔不絕：「中學時初戀拍咗拖10個月，因為相隔兩地分開，(佢個樣係點？)咪一般中學生樣，鄰家女孩，(想唔想同將來女朋友整吓蛋糕？)都好呀！或者自創薯片蛋糕。」AB唔介意女友愛食甜嘢，最好食埋佢嗰份。佢又突然好想食梁祖堯整嘅嘢，「聽聞佢有個甜品整得好好味。」由於AB顧住吹水，時間關係要趕住埋尾，仲唔小心整爛砌花襯飾，但為咗突圍，他忽發奇想加咗花瓣喺蛋糕側面，雖然變咗縮水版藝術蛋糕，同導師嘅製成品有距離，但他仍滿心歡喜將第一次製成品帶返屋企畀婆婆。