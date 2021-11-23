BTS破天荒奪AMA藝人大獎

美國音樂頒獎禮（AMA）昨日在洛杉磯舉行，人氣韓國男團防彈少年團（BTS）會上奪3個獎，更獲封「年度藝人」，成為首奪該大獎的亞洲藝人！BTS亦憑《Butter》獲最佳流行歌曲及最佳流行團體獎，SUGA以韓語致謝詞道，「4年前在AMA是第一次的出道演出，真的沒想過會拿到年度藝人獎，我想都是多得ARMY（BTS粉絲暱稱），謝謝ARMY！」BTS連續3年榮膺最佳流行團體，隊長RM表示︰「非常感謝，這對我們意義更大，我們只是來自韓國的一隊小男團！」Ed Sheeran和Taylor Swift分別獲最佳流行男、女歌手，新人獎則由紅爆的美國歌手Olivia Rodrigo奪得。圖：美聯社