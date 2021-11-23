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草蜢想同MIRROR再合作

2021-11-23 列印
■蔡一傑、杜德偉和蔡一智將演出跨年演唱會。
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　　草蜢成員蔡一傑及蔡一智、杜德偉等歌手，昨日齊出席NEW TV主辦的《2021美麗的夜香港跨年演唱會》記者會，有指這個活動是對撼MIRROR有份參與的跨年騷，兩位草蜢成員表示：「無緊要，全世界都有倒數派對，開心迎接2022年來臨係好事！」問到會否擔心被比較？他們笑說：「我們幾年前合作過，當時玩得好開心，歡迎再合作！」蔡一傑亦大讚MIRROR很好，變得成熟。



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