曼聯周日辭退領隊蘇斯克查後，暫由助教卡域克領軍，今晚重新出發力爭在歐聯F組作客擊敗維拉利爾提早出線。陣中不少魔將亦希望換帥後出生天，包括在娃娃臉殺手麾下苦無機會淪為打雜的雲迪碧克，其專業態度和上場英超表現贏盡讚賞，今仗勢全力領軍奏捷，為自己重新定位。（Now643台周三凌晨1:45直播） 周日炒蘇斯克查魷魚後，紅魔由卡域克暫時領軍，同時尋找看守領隊執教至季尾，新帥明夏才正式上任，可是兩方面的招聘工作均遇上困難。卡域克掌軍三日即上戰場，但娃娃臉殺手下台後，揚言球員會重新振作：「我很尊重卡域克，期望曼聯形勢好轉。我相信球員會挺起胸膛，在今仗踢出比之前更好的水準。」 一眾在蘇斯克...

2021-11-23