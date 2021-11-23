  • 2021年11月23日 星期二
  • 17º
  • 66%
熱門： 屋宇署潛建龍翔官中大S叱咤

日報新聞 > 娛樂

《聲夢JUNIOR》做惡訓導主任　菊梓喬獲13歲學員示愛感尷尬

2021-11-23 列印
■《聲夢JUNIOR》的參賽者由11至15歲。
■小學員向Hana做出「心心」手勢！
Previous Next

　　菊梓喬（Hana）前晚以「惡魔訓導主任」身份，錄影TVB節目《聲夢JUNIOR》。明日踏入35歲的Hana自爆獲13歲學員「追求」，「我話等佢大個先，到時我就真係嬸嬸了。」這位小學員與Hana合照時，更做出「心心」手勢，令在旁的Hana面露尷尬表情。

　　節目總監Eric Kwok表示，《聲夢JUNIOR》參賽者由11至15歲，勝出的兩位學員會直接進入《聲夢傳奇2》比賽，他又大讚學員水準極高，「年紀輕輕，好勁揪，令我大開眼界，《聲夢2》真要睇住！」擔任康樂主任的譚嘉儀就表示，自己是負責搞氣氛和安慰學員。談到菊梓喬獲小學員示愛？譚嘉儀笑說：「我冇，連小朋友都吸引唔到，知佢有，唔會同佢爭！」



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd