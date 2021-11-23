聚少離多 結束11年婚姻 大S祝福汪小菲另覓佳偶

寶島台劇女神徐熙媛（大S）與內地富二代闊少汪小菲，曾被視為「金童玉女」的一對，多年來屢傳婚變。兩人昨日終發表聯名聲明承認離婚，宣告和平解除11年婚姻關係。大S接受傳媒訪問時，大方祝福汪小菲永遠過得比她好，並會以朋友和父母身份共同撫養他們的一對子女。現年45歲的徐熙媛（大S），與40歲內地富二代汪小菲在2010年11月16日於北京登記結婚，翌年3月在海南島舉行婚禮，又在寶島擺酒，哄動兩岸娛圈，婚後育有一子一女。大S生第二胎時曾歷癲癇發作缺氧昏迷，心跳和呼吸一度停止，險入鬼門關！有指大S與汪小菲婚姻破裂導火線，是大S不滿汪小菲經常在社交網發表敏感的政治言論，令大S感到為難。今年6月，大S突然單方面宣佈離婚，汪小菲即飛往寶島「箍煲」，並稱「我們很好」。大S不後悔曾嫁汪小菲大S被指在本月初已向台北地方法院家事庭遞狀，申請與汪小菲離婚，雙方於昨午發表聯名聲明，11年婚姻關係宣佈告終。大S和汪小菲透過律師發表的聲明如下：「感謝各位朋友一直以來對汪小菲先生和徐熙媛女士的喜愛和支持。經過汪小菲先生和徐熙媛女士認真、慎重地考慮，兩人已決定和平解除婚姻關係，並已於近日辦理了相關手續。汪小菲先生與徐熙媛女士有緣能夠相識相知，共同度過了一段幸福美好的時光。即使現在選擇分開，也非常感恩對方的付出。曾經，作為夫妻攜手前行，未來兩人將以父母、朋友的身份愉快相處，也將繼續共同扶養孩子並給予孩子全部的愛與陪伴。希望媒體和大眾能夠尊重雙方的選擇，同時為避免對雙方及其家人產生不必要的傷害，懇請各位能夠給予雙方更多的私人空間。」大S昨日接受傳媒訪問時表示，離婚原因是兩夫妻聚少離多，希望汪小菲永遠過得比她好，一點都不會後悔結婚，反而很感謝，又「非常祝福」汪小菲找到「更適合他的伴」；她自己則會隨緣。大S又指子女目前跟她住，將來孩子長大後依他們的意願選擇。汪母張蘭忙直播「帶貨」另外，大S前奶奶張蘭昨日繼續在社交網直播「帶貨」，回應兒子婚變時表示：「蘭姐做好自己就行，兒孫自有兒孫福，小菲都四十歲了，我還管他呢？」有網民問她帶不帶孫子？張蘭回覆說：「我帶貨，帶我的粉絲寶寶們就行！」大S已委任知名婦權律師賴芳玉處理離婚法律事宜，大S名下擁約值6億台幣（約1.6億港元）豪宅，以及汪小菲經營的S hotel業務約值3.5億台幣（約9800萬港元）等資產，或需由法庭判決分配。