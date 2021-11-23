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兩岸奔波 疫下隔離扯火

2021-11-23 列印
■汪小菲曾分享身處隔離酒店的生活。
■汪小菲在寶島的酒店和愛女遙望打招呼。
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　　大S指與汪小菲離婚原因是聚少離多，在新冠疫情下，往返兩岸需接受隔離檢疫，張蘭就指汪小菲因生意業務和探親關係，要經常來往北京和台北，檢測亦做了逾100次！而汪小菲亦不時分享身處隔離酒店的情況，有時更只能和愛女相對遙望，不能抱抱，思親之情似令汪小菲不時怒轟寶島的防疫政策，頻引起網民議論，甚至罵戰。

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