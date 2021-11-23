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京城闊少甘為大S剝蝦殼

2021-11-23 列印
■大S與汪小菲曾拍拖玩真人騷。
■大S在節目中高談闊論剝蝦殼。
■大S和汪小菲以往不時晒恩愛。
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　　大S與汪小菲婚後不時晒恩愛，前年更夫妻檔與江宏傑及福原愛等演出內地真人騷，其中一幕是眾人同枱用膳，福原愛要幫江宏傑剝蝦殼，大S卻說自小都是爸爸幫他剝蝦殼，否則寧願不吃蝦，又指母親曾說，如要吃蝦一定要男人剝蝦殼；巧合地，江及福原早前亦已離婚。

　　大S又稱下嫁汪小菲後，未有提及剝蝦殼，但只有他剝蝦殼，她才會吃。這番言論惹來網民反彈，指大S「嬌生慣養」、「比港女更港女」甚至是「深度公主病」！但有京城闊少封號的汪小菲就護妻力斥網民，指大S「生了兩健康寶貝，走了一趟鬼門關，還不能讓老公剝蝦？」

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