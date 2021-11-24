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《廚房》一柱擎天 Do姐向林德信挑機

2021-11-24 列印
■林德信等人齊做瑜伽如開班！
■64歲的Do姐做出「一柱擎天」動作，可見柔軟度爆燈！
■Do姐在節目中大顯身手。
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　　鄭裕玲（Do姐）等主持的TVB節目《男神廚房》，前晚播出的一集，邀得林德信、伍允龍及張馳豪等亮相。

　　林德信晒瑜伽真功夫時，Do姐忽然技癢，亦要表演超凡身手，由於她做出的「一柱擎天」動作盡顯敏捷度及柔軟度，全場人士為之嘩然！錄影廠即時變成瑜伽班房，由Do姐輪流監察其他人做瑜伽！



　　這集主題菜為「雞鴨鵝」，搞笑的是眾「男神」各有弱點，伍詠薇就落力搞氣氛，打得之人伍允龍表情多多兼大耍「日字直衝拳」及「膀手」等真功夫，周汶錡要求打一拳時，他又配合地做出「痛死」表情，逗得大家相當開心！

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