巴黎聖日耳門近日飽受負面新聞困擾，盛傳主帥普捷天奴有意接掌紅魔教鞭而無心戀戰，同時球星美斯在周一發布的世界足球先生海報中只能「靠邊站」，疑似無緣第三度贏得此殊榮。將帥皆陷入心態危機下，聖日耳門今晚歐聯分組賽A組作客恐怕難鬥翼鋒大勇的曼城，直取主勝為妙。 （Now643台周四凌晨4:00直播） 自前曼聯領隊蘇斯克查於上周六被解僱後，普捷天奴頓成為接任大熱，皆因後者跟聖日耳門所簽的合約只是到二三年夏天，英國《每日郵報》更大爆此子於聖日耳門在法國長期居住在酒店，與長留倫敦的家人聚少離多，日子過得並不開心。 另外，這位四十九歲教頭曾大讚C朗拿度為「世界級球員」，一九年曾對仍在阿積...

2021-11-24