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MIRROR三子捱凍拍劇「共赴冰泉」

2021-11-24 列印
■Alton、Edan和Stanley包到密取暖。
■丐幫幫主同楊過合照留念。
MIRROR三子捱凍拍劇「共赴冰泉」
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　　MIRROR其中三位成員：呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）和王智德（Alton），近日要冒冷風拍攝ViuTV新劇《i.SWIM》游水戲！

　　Stanley早前在社交網晒拍攝花絮照，見三子黐到實、用毛巾包着取暖，手上更拿着熱飲，Edan搞笑留言「我們共赴冰泉」；Alton則提議：「早啲瞓啦，聽日早啲起身做熱身」！



　　此外，Edan亦分享在《膠戰S2》的丐幫幫主「乞兒登」造型，又搞笑地反問：「邊有咁靚仔嘅丐幫幫主㗎？我都知我唔似㗎啦！橫睇掂睇我都係做楊過啦！」又笑指魏浚笙（Jeffrey）已做楊過，下次要由對方做神鵰！

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