  • 2021年11月24日 星期三
  • 21º
  • 68%
熱門： 吞佔單位女保安黃瑞紅通關安心出行

日報新聞 > 娛樂

Chilam臨場要求背對白 杏兒有壓力：真係考起我

2021-11-24 列印
■杏兒和Chilam首度合作拍電影。
■杏兒與Chilam互讚表現專業。
Previous Next

　　張智霖（Chilam）和胡杏兒等主演的新片《暗殺風暴》，將於下月在港上映。Chilam和杏兒曾合作拍劇，杏兒坦言很喜歡Chilam對演戲的看法，這次在大銀幕首度合作亦有新鮮感。

　　杏兒難忘有一幕，她要臨場背對白：「有場戲本來對白係佢（Chilam）講，但突然間佢話『唔係喎，呢場戲應該係你講比較好』，跟住我即刻現場背，係好長嘅對白，都有壓力，佢真係考起我，但有滿足感！」



　　Chilam則指杏兒演出向來非常認真、專業，對於要她臨時背對白，他說：「大家現場有溝通，係覺得呢段對白由佢（杏兒）講會更加適合，唔會難到佢，佢記性咁好。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd