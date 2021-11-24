Chilam臨場要求背對白 杏兒有壓力：真係考起我

張智霖（Chilam）和胡杏兒等主演的新片《暗殺風暴》，將於下月在港上映。Chilam和杏兒曾合作拍劇，杏兒坦言很喜歡Chilam對演戲的看法，這次在大銀幕首度合作亦有新鮮感。杏兒難忘有一幕，她要臨場背對白：「有場戲本來對白係佢（Chilam）講，但突然間佢話『唔係喎，呢場戲應該係你講比較好』，跟住我即刻現場背，係好長嘅對白，都有壓力，佢真係考起我，但有滿足感！」Chilam則指杏兒演出向來非常認真、專業，對於要她臨時背對白，他說：「大家現場有溝通，係覺得呢段對白由佢（杏兒）講會更加適合，唔會難到佢，佢記性咁好。」