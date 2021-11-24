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見面會兼MV首播　P1X3L脫飾物贈Fans

2021-11-24 列印
■P1X3L和Fans開開心心大合照。
■P1X3L即場為Fans獻唱。
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　　組合P1X3L三位成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco），前晚與百多位Fans出席首個Fans見面會及新歌《Just Lean On Me》MV首播會，P1X3L獻唱新歌及與Fans玩遊戲暢聚，他們更即場脫下佩戴多年的頸鏈、戒指和耳環送給Fans！

　　三子在游泳題材新劇《i.SWIM》中要齊齊騷肌，尚要拍攝兩星期，更會有落水戲，他們亦有心理準備要捱凍演出！



　　提到今年的樂壇新人及組合獎話題時，P1X3L三子表示抱志在參與心態，很期待能出席頒獎禮，但奪獎的信心則不大。

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