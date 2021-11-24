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Gin Lee平常心爭歌手獎　欣宜聞獲投票：感動到喊

2021-11-24 列印
■Gin Lee很開心自己能打入15強。
■Gin Lee等歌手齊錄影《勁歌金曲》。
■欣宜稱「賺錢辛苦」，頒獎禮戰衣「有得借就借」。
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　　鄭欣宜和李幸倪（Gin Lee）等歌手，昨日齊錄影TVB音樂節目《勁歌金曲》，問到多個樂壇頒獎禮將至，會否預備多幾件戰衣？欣宜表示因疫情關係要提早物色，加上身形尺碼問題，贊助客户要在外國預訂。談到獲看好爭奪商台的「叱咤女歌手金獎」，欣宜直言每年都有信心，知有不少網民在「最喜愛女歌手」獎投她一票，令她「感動到喊」。

　　Gin Lee獲悉打入叱咤「我最喜愛女歌手」15強感到很開心，她和張學友的合唱歌未能打入「叱咤流行榜」，影響她角逐女歌手獎，Gin Lee稱明白每個平台各有取向和政策，她會盡力做好本份！



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