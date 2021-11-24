《長津湖》成功感激台前幕後付出 導演林超賢明年回港拍戲望為傳承出力

由陳凱歌、徐克及林超賢三大導演聯合執導的電影《長津湖》，在內地票房已衝破58億人民幣，成為2021年全球最高票房冠軍，更有望成為內地電影史上最賣座電影。身為導演之一的林超賢認為在不少困難下完成作品，絕對是台前幕後的功勞，又感激合作無間的老闆楊受成多年來支持。而近年執導多部大製作電影的林導，拍攝大場面雖然壓力大，但依然很享受這種製作模式，明年他有意回歸香港拍戲，更計劃為兩名新導演出任監製，為香港影壇傳承出一分力。撰文：杜淑霞對於《長津湖》得到的佳績，林超賢不忘多謝一班「出生入死」台前幕後工作人員，以及觀眾支持，「當然好欣喜，拍一齣戲最重要得到觀眾認同，拍攝時不會特別去想票房，這種範疇應由投資方去想，我們最重要是拍出好作品，將故事與人物完美呈現到觀眾眼前，就是導演責任，能夠打破這麼多紀錄，亦有機會成為內地電影史上票房冠軍，絕對是台前幕後所有工作人員功勞。首先要多謝跟我一起打這場仗的工作人員，在疫情壓力下，大家給予最大支持，極短時間便能籌備，要衷心感謝他們參與。其次要多謝觀眾，全靠他們才令這部電影成功傳達志願軍精神。」不過他沒打算作特別慶祝或獎勵自己，「完成一齣電影，能有這個成績，已心滿意足。」三大導破天荒合作講到拍攝時遇上了眾多困難，特別是嚴寒天氣，林超賢認為是意志力大考驗，亦令他有所省悟，「在零下25至30度嚴寒天氣，連續開了60晚通宵，在山上經歷冰雹、大風雪，再加上暴雨，以前的拍攝經驗好像完全用不上，但試想，當年志願軍在零下40幾50度、更惡劣天氣之下，他們是如何打贏這場仗呢？就是這份意志，可以激勵每位工作人員做好這件事！這種天氣，意志對工作人員最難一部份外，最重要是知道難題在那裏，由我幫他們解決，過程中我要做出很多應變調整，轉數一定要快，如果這些難題打擊到任何核心工作人員，會令某個部門崩散，招致很大問題發生。這次經驗對我最大省悟是不能太壓迫去做一件事，不是每次都這般幸運，工作人員陣容由頭到尾均能保持完整，在這般高壓狀況下，殊不容易。」跟前輩陳凱歌和徐克合導，林超賢認為是個很高難度合作，「我們透過多次視像會議，開機前已溝通清楚，陳凱歌導演負責開頭部分，我主理中段，徐克導演則接力尾段。幾個人一起執導一部電影，對我可說是破天荒，在整個運作上有很高難度，要在短時間內大家同步拍攝，太多製作上的配合，有時會令部門與部門之間疲於奔命，反而溝通上難度不太高。」享受挑戰帶來滿足感近年林超賢多部作品《紅海行動》、《緊急救援》及《長津湖》都是有好多大場面的戲份，他很享受接受這種挑戰，「 拍這類型電影的心得，我認為是種信心表達，可能之前已拍了多齣大規模的電影，在判斷上或構思劇情，都要好有把握與信心，才能帶領這樣龐大的團隊跟你一同走下去，因為只要走歪一步，或自己帶領錯誤，往往會造成很大損失，令團隊出現問題，製作上需要非常慎重去處理。拍攝大場面、大製作，滿足感會比較大，有很多特別情況要處理，以往從未遇過的問題都要立即解決，我較喜歡這種挑戰，面對大故事、大製作，怎樣詮釋細緻小情節，兩者取得平衡，才是我所追求方向。」林導演已有一段日子沒在港拍戲，他透露明年有意返港拍戲，更出心出力為香港影壇培育後輩，「我已很久沒在香港拍戲，好希望構思個故事在香港拍攝，另一個計劃，也希望帶領一些新導演出來，環顧現今香港影壇，很多新導演極需機會冒出頭來，基於緣份，我對某幾位導演有較深認識，好想幫助他們走出第一步，我計劃擔任兩部電影的監製，一部是動作電影，另一部是劇情片，也希望藉此繼續為香港影壇出一分力。」林導多部作品都跟英皇電影老闆楊受成博士合作，談到兩人的緣份，他特別要感恩楊生多年來給予的支持，「楊先生是個大器的老闆，好有英雄味，初相識時，我有段時間沒拍戲，一直在想自己應該走一條怎樣的路，是楊老闆將我的信心重新帶出來，他覺得我要拍自己擅長的動作片或警匪片，衝着自己認為最好的方向去做，只要我想得出來，他便會支持我，當時好感恩有他的支持，拍《証人》時，楊先生將謝霆鋒交了給我，對我的信任完全可以感受，亦因為《証人》，才有往後的《線人》、《逆戰》、《魔警》等等。」