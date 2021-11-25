談善言（阿談）與楊偲泳（Renci）主演的同性題材電影《喜歡妳是妳》以學生戀情為賣點，由18歲演到30歲，兩人唔當係同性戀電影，純粹演一部愛情片。由於飾演的角色面對出櫃冇經歷好大掙扎，加上演中學生，她們認為只分到喜不喜歡，而唔係要摸清性取向。加上呢個世代，已經無需將性向放大討論，重點是愛。 採訪：秦詠姿 攝影：譚壹致Makeup：German Cheung 、carmencmakeupHair：Larry Ho@Aveda IL COLPO、nickienick Wardrobe：Weekend Max Mara、Polo Ralph Lauren阿談喺戲中與Renci及陳健朗有親熱戲，阿談表示冇尷尬：「同女仔拍好過同男仔拍，好舒服，大家又比較溫柔。」而Renci都認同：「因為大家熟絡咗，變相冇咁多避忌。」二人於戲中飾演同性戀者，問到怕唔怕被保守觀眾抨擊？Renci高EQ回應：「拍任何題材都會遇到唔同類型嘅抨擊。我冇太大擔心，有人唔喜歡，都一定有人喜歡，注重喜歡我哋電影嘅觀眾就得。」阿談則坦言有擔心，但覺得唔應該因為怕受抨擊，而避開演出某些題材的作品。《喜歡妳是妳》講述兩女角中學時的感情經歷，原來Renci初中時都曾被同性追求：「有個女仔情人節送玫瑰花畀我，我當下反應純粹係覺得有花收好開心，佢送完花就走咗又冇表白，但大個咗就估到，佢一定有個意思先會喺情人節送花。」而她亦冇明確拒絕對方，後來更成為好朋友。而外型較為中性的阿談，亦分享讀書時有好親密嘅同性朋友，但冇界定係友情定愛情：「一路都唔覺得要區分同性戀同異性戀，純粹係呢個朋友好熟，好想成日同佢一齊，或者你唔鍾意佢同其他人一齊。」而呢種係咩感覺，阿談冇再深究。