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廖碧兒跌倒怕毀容

2021-11-25 列印
■碧兒感謝醫護診治。
■碧兒貼出的X光片。
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　　現年42歲的廖碧兒昨日缺席公開活動，她在社交網貼出X光片，以英文發長文透露，日前不慎臉朝前跌倒要照X光檢查，她說不擔心膝蓋和肘部，最關心的是臉孔和鼻子！碧兒亦特別向醫護及G先生致謝，但未有明言G先生的身份。圖：網上圖片



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