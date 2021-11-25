  • 2021年11月25日 星期四
  • 19º
  • 70%
熱門： 吞佔單位女保安黃瑞紅通關安心出行

日報新聞 > 娛樂

BTS僅獲格林美組合獎提名

2021-11-25 列印
■BTS早前在AMA頒獎禮掃獎。
■Olivia獲提名角逐7個獎。
Previous Next

　　美國第64屆格林美頒獎禮將於明年1月31日舉行，大會昨日公佈各獎提名名單，人氣韓團防彈少年團（BTS）僅有一項提名，就是再次入圍角逐最佳流行組合/團體演出獎，不少網民認為BTS應憑《Butter》入圍最高榮譽年度專輯、製作及歌曲等大獎！

　　另外，唱作人Jon Batiste獲最多11項提名，獲8項提名者有Justin Bieber、Doja Cat及H.E.R.，Billie Eilish及人氣新人Olivia Rodrigo則分別獲7項提名。



圖：資料圖片

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd