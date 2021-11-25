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蘇皓兒沉迷打機被勸搵工

2021-11-25 列印
■蘇皓兒透露曾用「頑皮仔」做網名！
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　　「宅男女神」的蘇皓兒（Chloe）早前接受灰熊（蘇宸褕）挑戰，大玩「5秒定律」答問遊戲，大方暢談麻甩話題。她更自爆曾愛通宵打online game，「最瘋狂試過一日打8個鐘，一班網友一齊打機，佢哋覺得我冇工返，仲鼓勵我去搵工呢！」



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