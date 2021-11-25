直擊《青春本我》煞科戲現場 姚焯菲鍾柔美攰到瞓 炎明熹Keep住笑堅捱得

炎明熹（Gigi）日前抱病出席event時，喺台上腳軟跌倒爆喊，事後解釋因為感冒未清，加上之前一晚瞓得唔好，而非休息時間唔夠。由《聲夢傳奇》入行短短4個月嘅Gigi好受廣告客戶及「Gi炎粉」（fans暱稱）歡迎，面對海量工作已變身「小鐵人」。之前Gigi拍攝新劇《青春本我》煞科戲，由朝早5點開工，再趕場直踩去演出，拍劇鏡頭以外不時笑笑口，人仔細細經已相當專業，好捱得！採訪：方騫平 攝影：張詠森《聲夢傳奇》學員炎明熹及姚焯菲（Chantel）人氣爆燈]，由佢哋主演嘅青春校園劇《青春本我》亦食住個勢，趕喺12月5日（周日）晚八點半啟播，TVB相當重視呢個劇，加入咗重量級藝人錢嘉樂和湯盈盈、陳煒、姜皓文等客串助陣。對炎明熹嚟講11月嘅時間表真係好緊逼，因為學校喺11月9日開始考試，同時間要為劇集埋尾，兼且要出席商演、為新歌造勢及做台慶……真係少啲耐力都唔得。鍾柔美姚焯菲要「快叉」本報記者之前深入校園外景場地，採訪炎明熹拍《青春本我》煞科戲，直擊呢位「小鐵人」耐力有幾犀利。當日所有飾演學生哥嘅演員要喺大禮堂大合跳，劇情講一班考緊試嘅學生哥「靈魂出竅」飛咗去舞會派對，齊齊狂歌熱舞。由於要爭取拍攝時間，提早到朝早五點開工，個個凌晨兩、三點就要起身做準備。當日人多手腳亂，跳舞鏡頭又要講求合拍性，同埋要拍唔同角度，見演員不停重覆，喺座位度起身然後再跳舞，足足拍咗幾粒鐘，真係拍得超辛苦，演員都拍到有啲攰，尤其14歲鍾柔美（Yumi）係睡寶寶，打燈期間坐着「中」眼瞓，最後瞓到伏喺枱面；至於姚焯菲就撓住雙手閉目小睡嚟個「快叉」。反觀Gigi精力充沛，仲坐到筆直留心等嗌Roll機，見她每跳完一次就呼出一口氣嚟鬆一鬆，然後整理好頭髮及衣服準備拍下個鏡頭，再攝時間猛練舞姿，而且全程都係笑笑口，好有行動力，見她拍咗幾小時都冇打過一個「喊路」，之後仲要趕場去表演，16歲女經已堅捱得，而且表現得好專業！盡量休息Keep好精神被讚表現專業，帶點童真嘅Gigi就話：「我都唔知點解會笑，我成日傻笑，可以唔使理我！不過我會盡量休息Keep好個精神，因為表演真係好重要，我好少跳舞，對我嚟講係有難度，要自己練得好熟，唔想做得太差。」不過，對她來說最難反而邊拍劇邊考試，她偷笑說：「好驚溫咗書變咗唔記得晒啲劇本，唔想劇本有甩漏搞到嘥大家時間，咁應該背邊樣先，點算好呢？通常要返到屋企先開始溫書，盡量分配好啲時間囉。」至於Chantel都力讚Gigi係個好堅強嘅人，唔會顯露好攰，好專業，而她會食糖嚟提神；Yumi就話會趁轉景嘅時候盡量搵位休息養吓神。