  • 2021年11月26日 星期五
  • 19º
  • 65%
熱門： 排隊黨安心出行功課主教山Mark Simon

日報新聞 > 娛樂

Lisa確診前已接種疫苗 BLACKPINK 3隊友檢測呈陰性

2021-11-26 列印
■Lisa（左一）確診後，三位隊友即接受病毒檢測。 資料圖片
Previous Next

　　YG娛樂前日證實韓國女團BLACKPINK24歲泰籍成員Lisa確診新冠肺炎，其餘3名成員Jisoo、Jennie及Rose要接受新冠病毒檢測及居家隔離。

　　YG娛樂昨日透露，Lisa的3位隊友的檢測結果均呈陰性，未有染疫。有消息指，Lisa染疫前已接種新冠肺炎疫苗，但韓國近日確診數字高企，Lisa打了疫苗亦被感染。而Jennie和Lisa近日分享的四人沒戴口罩合照，則未知是在何時拍攝。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd