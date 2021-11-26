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曾比特洪嘉豪　「霓」牆Chok爆打卡

2021-11-26 列印
■曾比特(左)和洪嘉豪擺出Chok爆甫士。
■阿正(左)及Elsie影到唔停得手！
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　　洪嘉豪（Kaho）、曾比特（Mike）、DJ阿正（黃正宜）和Elsie（呂珮琳）早前到樂富廣場設置的多個藝術裝置打卡。

　　曾比特推出單曲《奔跑吧!》反應熱烈，更被視為樂壇頒獎禮新人獎大熱！他笑言唱搖滾歌有助減壓，自己亦以平常心面對能否得獎。曾比特和洪嘉豪分別於「黑夜彩虹」與「五光十色霓虹牆」主題屋擺出Chok爆甫士留影，而阿正和Elsie就走進「甜蜜糖果屋」，猛影Sweet到漏靚相，又均大讚現場裝置又靚又有心思，好適合一家大細來玩及打卡！



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